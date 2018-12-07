Окупанти назвали умови, за яких готові пустити кораблі ВМС України в Азовське море

Окупанти у Криму озвучили вимоги, за яких готові пропустити кораблі ВМС ЗС України через Керченську протоку. Серед них – дотримання правил входу у територіальні води Росії.

Про це заявив голова комітету з міжнаціональних відносин "кримського парламенту" Юрій Гемпель в коментарі низці російських ЗМІ.

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Це право української сторони направляти свої військові кораблі в Азовське море, але за суворого дотримання всіх міжнародних норм і правил судноплавства,

– розповів представник окупаційної влади.

Особливий наголос він зробив на тому, що українським суднам слід буде дотримуватись правил входу у "російські територіальні води".

"За умови дотримання цих правил ніхто не перешкоджатиме проходженню суден", – додав Гемпель.

Він також сказав, що "київська влада занадто високої думки про свій флот" і зробив їй попередження надалі "не вдаватися до провокацій у Керченській протоці".

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.