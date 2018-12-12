"Мистер Путин, это не шутки": Порошенко открыто обратился к президенту России

Президент Украины Петр Порошенко открыто обратился к президенту России Владимиру Путину во время своего интервью американскому изданию Fox News. При этом глава государства назвал войной нападение российских военных на украинских моряков на Азове.

Видео интервью опубликовано на Facebook-странице Порошенко.

24 канал сообщал, что в этом же интервью Порошенко заявил, что Путин ждал, чтобы украинские корабли во время событий в Керченском проливе открыли огонь в ответ на обстрелы со стороны российских пограничников. Для Москвы это стало бы причиной начать крупную наземную военную операцию.

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Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений,

– заявил президент Украины.

Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.