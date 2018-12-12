Порошенко назвал войной атаку России в Керченском проливе: появилась реакция Путина

У Путина продолжают заявлять об "украинских провокациях" на Азове. Так, в Кремле не согласны, что захват россиянами украинских лодок и их экипажа возле Керченского пролива можно назвать войной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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24 канал писал, что президент Украины Петр Порошенко открыто обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время своего интервью американскому изданию Fox News. При этом глава государства назвал войной нападение российских военных на украинских моряков на Азове.

В Кремле со словами украинского лидера не соглашаются.

"Мы не согласны с такой трактовкой", – сказал Песков.

При этом он в очередной раз заявил о "нарушении государственной границы России, со всеми последствиями". Песков утверждает, что власти Украины используют Россию в образе врага перед выборами.

Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага – России – для достижения внутренних электоральных целей, – убеждает он.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. И уже 10 декабря этот законопроект был подписан президентом Петром Порошенко, а 12 декабря он вступил в силу. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что непродление Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ вызывает сожаление Кремля.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.