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      Порошенко назвал войной атаку России в Керченском проливе: появилась реакция Путина

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      У Путина отреагировали на слова Порошенко о войне
      У Путина отреагировали на слова Порошенко о войне / Фото из открытых источников

      У Путина продолжают заявлять об "украинских провокациях" на Азове. Так, в Кремле не согласны, что захват россиянами украинских лодок и их экипажа возле Керченского пролива можно назвать войной.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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      24 канал писал, что президент Украины Петр Порошенко открыто обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время своего интервью американскому изданию Fox News. При этом глава государства назвал войной нападение российских военных на украинских моряков на Азове.

      В Кремле со словами украинского лидера не соглашаются.

      "Мы не согласны с такой трактовкой", – сказал Песков.

      При этом он в очередной раз заявил о "нарушении государственной границы России, со всеми последствиями". Песков утверждает, что власти Украины используют Россию в образе врага перед выборами.

      Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага – России – для достижения внутренних электоральных целей, – убеждает он.

      Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. И уже 10 декабря этот законопроект был подписан президентом Петром Порошенко, а 12 декабря он вступил в силу. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что непродление Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ вызывает сожаление Кремля.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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