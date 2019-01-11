ФСБ РФ потребует продлить арест пленным морякам на 3 месяца: подробности

Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит ходатайство ФСБ РФ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в суде.

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Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 (по Москве – 24 канал) рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля,

– сказал представитель суда.

Отметим, что ранее адвокат одного из моряков Илья Новиков предположил, что суд над украинскими моряками начнется не ранее, чем через год, однако там уже имеют подготовленный приговор.

Известно, что уже 14-ти защитникам сообщили о дате заседания суда, на котором должны продлить меру пресечения узникам Кремля. В то же время адвокаты парней не исключают, что все же моряков будут судить частями, как и в прошлый раз.

Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.