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      ФСБ РФ вимагатиме продовжити арешт полоненим морякам на 3 місяці: подробиці

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      ФСБ РФ вимагає продовжити арешт полонених українських моряків до 26 квітня
      ФСБ РФ вимагає продовжити арешт полонених українських моряків до 26 квітня / фото з відкритих джерел

      Лефортовський суд Москви 15 січня розгляне клопотання ФСБ РФ про продовження до 26 квітня терміну утримання під вартою затриманих в Керченській протоці українських моряків.

      Про це російсьому інформагентству ТАСС повідомили у суді.

      Читайте також: "Хлопці тримаються": консул відвідав полонених українських моряків у СІЗО Москви

      Лефортовський суд Москви 15 січня о 10:00 (за Москвою – 24 канал) розгляне клопотання слідства, яке просить продовжити арешт морякам до 26 квітня,
      – сказав представник суду.

      Зазначимо, що раніше адвокат одного із моряків Ілля Новіков припустив, що суд над українськими моряками розпочнеться не раніше ніж за рік, проте там вже мають підготовлений вирок.

      Відомо, що вже 14-тьом захисникам повідомили про дату засідання суду, на якому мають продовжити запобіжний захід бранцям Кремля. Водночас адвокати хлопців не виключають, що все ж таки судитимуть моряків частинами, як і минулого разу.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Українські моряки в полоні РФ: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Судді ФСБ Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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