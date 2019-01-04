Нацгвардійці влаштували флешмоб на підтримку українських моряків: зворушливе відео

Запорізькі бійці Нацгвардії влаштували флешмоб на підтримку військовополонених українських моряків, яких кремлівська влада утримує у московській в'язниці.

Понад 200 бійців трьох запорізьких частин Нацгвардії приїхали на острів Хортиця.

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Біля історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" вони вишикувалися у формі велетенського морського якоря – розмір цієї фігури вийшов 20 на 60 метрів.

Нацгвардійці розтягли у руках великого державного прапора по всьому якорю, гуртом висловили свою підтримку морякам і заспівали державного Гімна України.

Ми тут, щоб вони трималися, щоб у них все було добре, щоб вони скоріше повернулися до своїх батьків, додому,

– сказав нацгвардієць Максим Каренко.

Відеокоментар нацгвардійця:

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.