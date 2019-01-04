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      Нацгвардійці влаштували флешмоб на підтримку українських моряків: зворушливе відео

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      Запорізькі бійці Нацгвардії влаштували флешмоб на підтримку військовополонених українських моряків, яких кремлівська влада утримує у московській в'язниці.

      Понад 200 бійців трьох запорізьких частин Нацгвардії приїхали на острів Хортиця.

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      Біля історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" вони вишикувалися у формі велетенського морського якоря – розмір цієї фігури вийшов 20 на 60 метрів.

      Нацгвардійці розтягли у руках великого державного прапора по всьому якорю, гуртом висловили свою підтримку морякам і заспівали державного Гімна України.

      Ми тут, щоб вони трималися, щоб у них все було добре, щоб вони скоріше повернулися до своїх батьків, додому,
      – сказав нацгвардієць Максим Каренко.

      Відеокоментар нацгвардійця:

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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