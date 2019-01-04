Нацгвардейцы устроили флешмоб в поддержку украинских моряков: трогательное видео
Запорожские бойцы Нацгвардии устроили флешмоб в поддержку военнопленных украинских моряков, которых кремлевская власть удерживает в московской тюрьме.
Более 200 бойцов трех запорожских частей Нацгвардии приехали на остров Хортица.
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Возле историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" они выстроились в форме гигантского морского якоря – размер этой фигуры вышел 20 на 60 метров.
Нацгвардейцы растянули в руках большой государственный флаг по всему якорю, вместе выразили свою поддержку морякам и спели государственный Гимн Украины.
Мы здесь, чтобы они держались, чтобы у них все было хорошо, чтобы они скорее вернулись к своим родителям домой,
– сказал нацгвардеец Максим Каренко.
Видеокомментарий нацгвардейца:
Как украинские моряки попали в плен?
25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.