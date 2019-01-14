"Договоренности не имеют никакого значения": Денисова рассказала о новой подлости Москальковой

Уполномоченная России по правам человека Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсвумен Людмилой Денисовой, которая должна была состояться сегодня, 14 января. Так, представитель РФ написала в СМС-сообщении, что якобы имеет срочную внеплановую командировку.

Об этом Денисова сообщила в своем Facebook.

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Она напомнила, что следственное управление ФСБ РФ требует Лефортовский суд Москвы провести в закрытом режиме заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно. Однако теперь точно понятно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова", – отметила украинская омбудсвумен.

По ее словам, Москалькова написала ей СМС-сообщение, в котором отметила, что "вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером". Завтра, 15 января, представитель РФ улетает в Узбекистан. Поэтому, Денисова не сможет встретиться со своей российской коллегой, несмотря на предварительные договоренности.

То есть все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения,

– отметила Денисова.

Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными у Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.