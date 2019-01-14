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      "Домовленості не мають ніякої ваги": Денісова розповіла про нову підлість Москалькової

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      Москалькова раптово скасувала зустріч з Денісовою
      Москалькова раптово скасувала зустріч з Денісовою / Фото з відкритих джерел

      Уповноважена Росії з прав людини Тетяна Москалькова скасувала зустріч з українською омбудсвумен Людмилою Денісовою, яка мала відбутися сьогодні, 14 січня. Так, представниця РФ написала в СМС-повідомленні, що нібито має термінове позапланове відрядження.

      Про це Денісова повідомила у своєму Facebook.

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      Вона нагадала, що слідче управління ФСБ РФ вимагає Лефортовський суд Москви провести у закритому режимі засідання щодо продовження терміну тримання під вартою військовополонених українських моряків.

      "Навіщо це робиться, якщо приховувати нема чого, не зрозуміло. Однак тепер точно зрозуміло, чому скасовано зустріч з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою", – зазначила українська омбудсвумен.

      За її словами, Москалькова написала їй СМС-повідомлення, у якому зазначила, що "вимушена виїхати у термінове позапланове відрядження та повернеться пізно ввечері". Завтра, 15 січня, представниця РФ відлітає в Узбекистан. Тому, Денісова не зможе зустрітися зі своєю російською колегою, незважаючи на попередні домовленості.

      Тобто усі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякої ваги,
      – наголосила Денісова.

      Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Людмила Денісова Заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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