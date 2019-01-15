Суд в России продлил арест 12 пленным украинским морякам: известен срок

15 января Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским морякам, которых Россия незаконно захватила в Азовском море.

Дело украинцев одновременно рассматривали трое судей в разных залах. Пленных моряков поделили на группы по 4 человека.

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В частности, московские судьи объявили решение в таком порядке: первая четверка – Сергей Цибизов, Андрей Оприско, Евгений Семидоцкий, Роман Мокряк; вторая – Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко; третья четверка – Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

Заседания проходили в закрытом режиме для слушателей, а представителей СМИ пустили только на оглашение резолютивной части.

Отметим, украинские моряки отказались давать показания в суде России-агрессора.

Пока московские судьи решали судьбу украинцев, вблизи суда прошел одиночный пикет в поддержку моряков. Девушка возле здания держала плакат с надписью: "Освободить украинских моряков из российских тюрем!"

Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь у РФ уже есть подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.