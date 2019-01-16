Суд Москвы продлил арест еще четырем пленным украинским морякам

В среду, 16 января, Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста четырем украинским морякам, которых российские пограничники взяли в плен 25 ноября во районе Керченского пролива.

Да, арест продлили украинским морякам Виктору Безпальченку, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину и Владимиру Лисовому. Их обвиняют в якобы незаконном пересечении границы России в Черном море.

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На судебном заседании также присутствовали родственники моряков, консулы, журналисты и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако суд отклонил это ходатайство.

В свою очередь следователи ФСБ просили продлить срок содержания под стражей моряков. Аргументировали это тем, что существует риск сокрытия подозреваемых от следствия. По словам адвокатов украинцев, российские следователи фактически не обосновали этот риск.

Сами моряки полностью поддержали защитников и не отвечали ни на какие вопросы судьи, не касающихся их имени и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста еще 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года, а 16 моряков – до 26 апреля.



Защитники пленных сразу же заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда по делам всех моряков, а также пожалуются в Европейский суд по правам человека. На обжалование решения у них есть всего 3 дня.

Как украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу украинских пленных моряков продлится в России до 25 мая. Адвокаты моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.