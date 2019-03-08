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      Зупинити конфлікт і насильство на Донбасі, – США висунули чітку умову Росії

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      Росія має припинити бойові дії на Донбасі
      Росія має припинити бойові дії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Росія п'ять років тому розв'язала війну на Донбасі й досі намагається дестабілізувати Україну за допомогою конфлікту. США закликають Кремль негайно припинити насильство на сході країни, зробити усе, аби в регіоні наступив мир та звільнити незаконно захоплених на Азові моряків.

      Заступник голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс наголосив, що Росія штучно загострює конфлікт на Донбасі та порушує Мінські домовленості, причому більшість із них – на територіях, контрольованих проросійськими бойовиками, передає "Голос Америки".

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      Сполучені Штати знову закликають Російську Федерацію, як підбурювача цього конфлікту, змусити підконтрольні їй сили припинити насильство у Донбаському регіоні. Замість півзаходів і порожніх обіцянок Росія повинна вжити заходів для припинення конфлікту, який вона спровокувала і продовжує розпалювати,
      – заявив Макріс.

      США вкотре закликають Кремль негайно звільнити українські військові судна і 24 моряків, які були незаконно захоплені 25 листопада в Керченській протоці. Дії російських сил є невиправданими й обурливими.

      "Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх в'язнів совісті і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини, включно із зникненнями, фізичним та психологічним насильством та вбивствами", – додав він.

      Також, США ніколи не визнають незаконну анексію Криму та повністю підтримують територіальну цілісність України, включно з територіальними водами.

      Чому Путін хоче захопити Україну?Російський президент Володимир Путін продовжуватиме боротися за Україну і втручатися у її внутрішні справи. Він мріє втілити свій імперський задум – створити "велику Росію". Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що глава Кремля має дві стратегічні мети – стати великим гравцем на світовій арені, що йому вже не вдалося та зробити Росію "збирачем колишніх країн СРСР". Водночас, Путін розуміє, що країни Балтії йому не дістануться, тому його апетит найбільше націлений на сусідню Україну.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини США Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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