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      У США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим російським

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      У США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим російським
      У США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим російським / censor.net.ua

      Члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект. Він забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським.

      Законопроекти були схвалені одноголосно і направлені на розгляд до Палати представників, йдеться у підсумку засідання комітету.

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      Що передбачає законопроект? У самому тексті законопроекту пропонується заборонити американським федеральним департаментам або Агентствам вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальних вод.

      Варто зауважити, що президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

      До слова, щоб законопроект став законом у США, його повинні ухвалити Палата представників й Сенат США. Потім документ направлять на підпис президенту Сполучених Штатів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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