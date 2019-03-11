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      У Конгресі США заявили, що підтримують вступ України до НАТО

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      Прагнення України до ЄС та НАТО – закріплені в Конституції
      Прагнення України до ЄС та НАТО – закріплені в Конституції / Ілюстративне фото

      Голова комітету із закордонних справ Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель під час виступу прямо заявив, що США надсилають Україні "чіткий сигнал підтримки" щодо її прагнення вступити до НАТО.

      Про це йдеться у повідомленні Embassy of Ukraine in the USA (Посольства України у США) на офіційній сторінці у Facebook. 

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      Конгресмен Еліот Енгель виступав у Палаті представників на підтримку законопроекту про невизнання анексії Росією Криму. Законопроект, до слова, схвалили одноголосно.

      Під час виступу Енгель наголосив, що вважає цей законопроект (а тапер вже – закон) чітким сигналом підтримки від США до України.

      У цьому ж законі зазначено, що федеральні департаменти, агентства США чи інші офіційні установи не мають права висловлювати судження або чинити якісь дії, які можна було б трактувати як такі, що суперечать політиці США щодо неможливості визнання анексії Криму Росією.

       

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Новини США
      Джерело: 24 канал
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