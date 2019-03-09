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      Як НАТО може допомогти Україні стримати агресію Росію в Чорному морі

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      Росію в Чорному морі може стримати розширення військової присутності НАТО
      Росію в Чорному морі може стримати розширення військової присутності НАТО / Фото з відкритих джерел

      Україна не має підстав розраховувати на те, що Росія перестане проявляти агресію найближчим часом. Проте, стримати Кремль може розширення присутності НАТО у Чорноморському регіоні.

      Україна розраховує, що США будуть пильно стежити за ситуацією в Азовському і Чорному морях та продовжать засуджувати збройний напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з директоркою з питань Росії та Євразії Фіоною Хілл, повідомляє прес-служба КМУ.

      Читайте також: Загрозу з боку Росії в Чорному морі відчувають п'ять країн Європи, – Міноборони

      Агресивна поведінка Росії підриває регіональну та міжнародні безпеку і не може залишатися непокараною. Москва вже давно нехтує міжнародним правом і двосторонніми угодами. Тому, світова спільнота має посилити тиск на Кремль, аби не допустити нового витоку агресії.

      Лідерство США в посиленні військової присутності НАТО в Чорноморському регіоні надзвичайно важливо. Це єдиний шлях, який може допомогти стримати Росію від агресивних дій,
      наголосила віце-прем'єр.

      Окрім того, Климпуш-Цинцадзе відзначила, що посилення економічних санкцій США проти Росії є важливим чинником і Вашинтон має продовжувати таку політику проти Росії.

      Коли і для чого кораблі НАТО увійшли в Чорне море? Група кораблів НАТО 19 лютого увійшла в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Такий крок став складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

      Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії НАТО Конфлікт в Азовському морі Чорне море Санкції
      Джерело: 24 канал
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