Загрозу з боку Росії в Чорному морі відчувають п'ять країн Європи, – Міноборони

Росія давно веде агресивну політику проти України в Чорному морі. Проте, загрозу від Кремля в регіоні також відчувають ще чотири європейські країни, які мають вихід до акваторії моря – Румунія, Болгарія, Грузія і Туреччина.

Уряди цих країн розуміють, що Росія нарощує свої сили в Чорному морі і в будь-який момент може розпочати відкриту агресію, заявив в інтерв'ю "Новинарні" заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

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У Чорному морі загрозу відчуває не лише Київ. Її усвідомлюють Румунія і Болгарія, чітко знає Грузія, як і Туреччина – берегиня конвенції Монтре. У чорноморських столицях бачать: зростаючий мілітарний потенціал Росія застосовує не просто для зміни балансу сил, а задля силової анексії економічних потенціалів суверенних держав,

– наголосив Петренко.

Україна вже відчула ворожість Москви на практиці – вона захопила родовища природного газу й загалом за п’ять років незаконно видобула майже 10 мільярдів кубометрів блакитного палива. Окрім того, вона блокує Керченську протоку й Азовське море, через що українські порти Маріуполь і Бердянськ несуть шалені збитки.

За минулий 2018 рік низка країн перевели Росію із ступеня виклику у ступінь загрози. Тому події, які відбуваються, підтверджують, що вступ України до НАТО це не лише українське питання.

"Це питання і їхніх національних інтересів, що вже перебувають під серйозними викликами. Це стосується Східної Європи, країн Балтії, Білорусі, Молдови, Чорноморського басейну. Це випливає з останніх рішень РФ про вихід з договору про ракети середньої і малої дальності", – додав чиновник.

Кремлю не подобається, що Україна посилює військово-морську співпрацю з НАТО у Чорному морі. Окрім того, агресія, яку РФ розпочала на Азові, коли обстріляли українські кораблі та захопила військових, може повторитися й з іншими країнами.

"Росіяни відпрацювали на Азові певний сценарій. Його "плоди" – зниження економічної активності цілого українського регіону і використання Керченської протоки як "блокпосту", свавільно й авантюрно регулюючого вільне судноплавство. Очевидно: ці сценарії можуть застосувати і в інших акваторіях, зокрема чорноморській й навіть на Балтиці", – підкреслив заступник міністра.

Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.