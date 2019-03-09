Как НАТО может помочь Украине сдержать агрессию России в Черном море

Украина не имеет оснований рассчитывать на то, что Россия перестанет проявлять агрессию в ближайшее время. Однако, сдержать Кремль может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Украина рассчитывает, что США будут пристально следить за ситуацией в Азовском и Черном морях и продолжат осуждать вооруженное нападение России на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл, сообщает пресс-служба КМУ.

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Агрессивное поведение России подрывает региональную и международную безопасность и не может оставаться безнаказанным. Москва уже давно пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Поэтому, мировое сообщество должно усилить давление на Кремль, чтобы не допустить новой утечки агрессии.

Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий,

– отметила вице-премьер.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе отметила, что усиление экономических санкций США против России является важным фактором и Вашинтон должен продолжать такую ​​политику против России.

Когда и для чего корабли НАТО вошли в Черное море? Группа кораблей НАТО 19 февраля вошла в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Такой шаг стал составной наращивание присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено ​​на помощь военным и воздушным силам Украины.

Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.