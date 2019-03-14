Порошенко уволил руководителя внешней разведки Егора Божка

Указ Петра Порошенко об увольнении Егора Божко с должности руководителя Службы внешней разведки Украины опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Указ президента об увольнении Егора Божко с должности руководителя Службы внешней разведки Украины датирован 13 марта 2019 года.

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Порошенко назначил Божко на эту должность 13 сентября 2017 года. Тогда же он выразил уверенность, что новоназначенному руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока. Однако Егор Божок возглавлял внешнюю разведку лишь 18 месяцев.

Увольнение Божко состоялось через три месяца после громкого скандала со вторым лицом в Службе внешней разведки Сергеем Семочко. Скандал возник после расследования журналистов программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

К слову, именно Сергей Семочко будет исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины, пока президент не назначит нового руководителя.