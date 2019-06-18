Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду

Нещодавно Юрій Луценко заявив, що порушив кілька кримінальних проваджень. Зробив він це після заяв екс-президента Кучми, якого Володимир Зеленський повернув в Мінську переговорну групу. В інші часи та, можливо, в іншій країні така заява генерального прокурора стала б справжнім потрясінням, в нас же з неї лише посміялися і забули.

Слова Кучми і справді прозвучали скандально – зокрема, він допустив можливість зняття торговельної блокади окупованих районів Донбасу, та припинення вогню з боку українських військових, навіть коли по наших позиціях стрілятимуть бойовики та росіяни.

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Згодом, Кучма почав виправдовуватися, що мав на увазі стрільбу по населених пунктах. Але Юрій Луценко вже заніс над Кучмою меч правосуддя, відкривши кримінальні провадження про державну зраду, про фінансування тероризму та про перешкоджання Збройним силам України. І записав навіть з цього приводу емоційне відео у Facebook.



Юрій Луценко

Тільки, здається, Кучма не дуже злякався таких рішучих заяв генерального прокурора. І річ тут не тільки в тому, що Луценко вже не зараз погрожував Кучмі і ці погрози нічим так і не закінчилися.

Де засвітився Луценко в молоді роки?

Пам’ятаєте молодого активіста Юрія Луценка? Він у 2001-му році був один з лідерів акції "Україна без Кучми". Поштовхом до цієї акції, як ми знаємо, стали так звані плівки Мельниченка, тобто записи розмов з голосами Кучми так його підлеглих, на яких обговорюється розправа над журналістом Георгієм Гонгадзе.

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Згодом, як відомо, Юрій Луценко став міністром внутрішніх справ, і чомусь забув про свою обіцянку про покарання злочинного режиму Кучми. А потім, через багато років Луценко повернувся до керівництва правоохоронними органами, тільки вже на посаді генерального прокурора.

Скандальна заява Луценка щодо Кучми

І в травні 2017-го року він сам заявить, що в справі Гонгадзе, є важливі докази, і вона скоро вже буде завершена, тобто можуть бути названі імена замовників вбивства журналіста, очевидно, натякаючи на Кучму.

Багато хто тоді завмер в очікуванні, ну а раптом, Луценко і справді розкриє одне з найгучніших вбивств в Україні і назве хто був замовником. Але вже за кілька місяців з’явилося дуже промовисте фото, на якому усміхнений генпрокурор Луценко тисне руку усміхненому екс-президенту Кучмі. І вкотре введена в оману громадськість більше вже нічого не очікувала від нинішнього генпрокурора.

Ну а ще пізніше, Юрій Віталійович прямо заявив, що доказів проти екс-президента в справі Гонгадзе у нього немає. То ж Леонід Кучма не вперше чує від Юрія Луценка рішучі обіцянки його покарати, які потім закінчуються дружніми рукостисканнями.



Луценко та Кучма потисли руки

Відтак, хіба варто переживати екс-президенту зараз, коли Луценко порушив це провадження про державну зраду? Тим більше, ну хто у нас покараний за державну зраду з відомих політиків?

Луценко відкривав провадження про держраду проти Мураєва

Нагадаємо, Генпрокуратура під керівництвом Юрія Віталійовича не вперше гучно відкриває провадження за цією серйозною статтею, покарання за якою від 12 до 15 років позбавлення волі.

Наприклад, раніше фігурантом провадження про державну зраду став народний депутат Євген Мураєв, який заявив, що український режисер Олег Сенцов причетний до тероризму. Рівно рік тому Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом цих висловлювань Мураєва, а СБУ розпочала слідство.



Євген Мураєв

Ну здавалося б, що тут розслідувати, адже не треба проводити численні оперативно-розшукові заходи, не треба підключати агентурну мережу, ось є Мураєв, ось є його висловлювання, достатньо зробити експертизу, допитати його і передати справу до суду. Але ж ні, слідство в цій справі тягнеться рік. І Мураєву навіть не оголосили підозру. Тому він спокійно балотується в народні депутати та ходить по телеканалах.

Мердевчука теж підозрюють у держзраді

Фігурантом іншої справи про державну зраду став Віктор Медведчук. В січні цього року кум Путіна заявив, що Україні треба погоджуватися на умови Москви та створити автономний регіон Донбас. Генпрокуратура одразу ж відкрила справу про державну зраду. Але за півроку ця справа нікуди не зрушила.

Нині Медведчук теж балотується в народні депутати, і безперешкодно літає до Росії, де зустрічається з керівництвом Кремля. І прилюдно там, не ховаючись, обговорює здачу українських національних інтересів, тобто чинить фактично ще одну державну зраду.

Але потім спокійно повертається до України і продовжує тут збільшувати політичний вплив і обростати різними бізнесами. Ну поки Генпрокуратура та СБУ розслідують його державну зраду.

Нардеп Рибалка також фігурує у справі про держзраду

Ще один фігурант провадження про державну зраду – народний депутат Сергій Рибалка з "Радикальної партії", у якого українські спецслужби знайшли бізнес в Росії та зв’язки з російською ФСБ.



Нардеп Сергій Рибалка

Справа була відкрита ще в лютому, але з тих пір життя Рибалки особливо не змінилося і він теж, замість того, щоб готуватися до допитів, готується до переобрання у Раду.

Заяви Луценка – це інструмент піару

Відтак, всі ці полум’яні звинувачення і гучні кримінальні провадження, якими розкидається Юрій Луценко давно стали лише інструментом для піару. При чому, піару дуже невдалого, адже це не додає ані авторитету Генеральній прокуратурі, ані рейтингів самому Луценку, ані відчуття справедливості у громадян.

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І якщо раніше це викликало розчарування чи сміх, то сьогоднішні сольні виступи генерального прокурора викликають лише одне бажання – щоб ця людина швидше вже залишила посаду і припинила ганьбити владу і державу. Тому що стільки, скільки Луценко зробив для підриву авторитету держави, зробив мало хто. Його дії, це теж, свого роду, державна зрада.