"Список недоторканних", або Чим закінчилася істерика генпрокурора Луценка

Не так давно Юрій Луценко в інтерв’ю впливовому американському виданню The Hill зробив гучну викривальну заяву. Що, начебто, американська посол в Україні Марі Йованович давала йому список осіб, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності.

Істерика Юрія Луценка

Але, український генпрокурор, за його словами, гнівно відкинув цю папірчину з прізвищами і заявив пані посол, що ним не можна ось так брати і керувати і жодних недоторканих від слідства бути не може.

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Після цієї заяви Луценка спалахнув величезний скандал. Американське посольство з обуренням заперечило будь-які списки, які воно могло б передавати Луценкові. Український генеральний прокурор і далі гнув своє, мовляв список таки був. Але продемонструвати його він відмовився.

Так само Луценко не дав відповіді на головне питання. Якщо представник влади іншої країни намагалася втрутитися в його діяльність, чому Юрій Віталійович не звернувся з цього приводу до правоохоронних органів, байдуже, українських чи американських, адже йшлося б про перешкоджання правосуддю. Бо, до прикладу, в США, це дуже серйозний злочин, особливо, якщо його коїть впливова посадова особа.



Посол США в Україні Марі Йованович

І ось пройшло півтора місяці і в одному нещодавніх з інтерв’ю, Луценко визнав, що виявляється, ніякого списка посол йому не передавала. Просто генпрокурор у властивій йому манері вирішив захопитися акторською грою і жартами.

І ось як було насправді. Виявилося, що на одній із зустрічей із Марі Йованович, коли посол поцікавилася, чому Генеральна прокуратура замість того, щоб боротися з корупціонерами, почала переслідувати антикорупціонерів та громадських активістів, Луценко взяв папір і ручку і спитав, чи може в американського посла в такому разі є список недоторканих, кого йому чіпати не можна?

Ну, погодьтеся, отримати список і самому запропонувати цей список скласти в запалі іронії – це абсолютно різні речі. Ну, ми з вами це розуміємо. А чи розуміє це генеральний прокурор України, який за дійсне видає власні фантазії, і при цьому занурює країну в міжнародний скандал?

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Отож, він цю історію зі списком просто придумав. Його взагалі можна назвати адекватною людиною? Цікаво, а всі ці сотні заяв про те, що Генеральна прокуратура добилася розкриття резонансних справ, це теж фантазії Юрія Віталійовича? Ну, насправді, це і не так далеко від реальності, враховуючи те, як провально працює відомство Луценка.



Генпрокурор Юрій Луценко

Реальний "список недоторканних"

Але, в чому генеральний прокурор точно може бути правий, так те, що "список недоторканних" у нього напевно таки існує. Тільки інший і отримати його він міг не так від іноземного посольства, скільки від українського Адміністрації Президента. Йдеться про найближче оточення президента Порошенка.

Нещодавно стало відомо, що в генеральній прокуратурі готують підозри друзям Петра Олексійовича, а саме – його колишньому керівнику Адміністрації – Борису Ложкіну, колишній очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревій, заступнику глави адміністрації, який курує всю судову вертикаль Олексію Філатову та керівнику інвестиційної компанії, яка обслуговує Порошенка – Костянтину Стеценку.

Підозри друзям Порошенка підготував скандальний прокурор Костянтин Кулик, який раніше сам звинувачувався в незаконному збагаченні і міг в інтересах нової влади зайнятися темними справами нинішнього поки ще президента. Зокрема, підозри були підготовлені в межах кримінального провадження по відмиванню грошей скандального олігарха Курченка. До чого, на думку прокурора Кулика, саме можуть бути причетні близькі Петру Олексійовичу люди.

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Так, Валерія Гонтарєва могла допомагати Курченку оформлювати виведення через облігації державної позики двох мільярдів гривень Державного Аграрного фонду.

А Борис Ложкін та Олексій Філатов за версією Кулика оформили для Курченка оборудку із придбання "Українського медіа-холдингу" на 440 мільйонів доларів, яка була оплачена значною мірою позиками із державних банків, що так не і були повернуті. А частина з цих коштів могли осісти в кишенях оточення Порошенка.



Філатова, Гонтареву та Ложкіна викликали до ГПУ

Зібраних доказів у Кулика назбиралося чимало і саме тому він почав виписувати підозри друзям президента. Але така спритність свого підлеглого не сподобалася Юрію Луценку. Одразу після висунення підозр прокурором Куликом, керівництво Генпрокуратури їх тут же скасувало.

Але, коли прокурор почав наполягати, демонструючи небачену раніше самостійність, Юрій Луценко взагалі ліквідував департамент Кулика. І тепер ці резонасні справи по оточенню Порошенка вести просто нікому.

Так що, список недоторканих який міг отримати Луценко, може це і не така вже вигадка. При чому, не один список, а цілий стос списків, враховуючи, що ніхто так і не сів за корупцію. І як легко виходять на волю навіть причетні до вбивств. Відтак, своє керівництво генеральною прокуратурою Юрій Луценко закінчує ще більш ганебно, ніж десять років керівнитцво тому МВС.

Щоправда, після міліцейської епохи свого життя, Юрій Віталійович розжився великим маєтком і квартирами в центрі Києва. Чим поповняться статки родини Луценків цього разу, дізнаємося незабаром.