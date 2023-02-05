Кермувальник мав ознак наркотичного сп'яніння. Також з'ясувалося, що чоловіка вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані.

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П'яний чоловік їздив без лобового скла

Brilliance без лобового скла помітили на в'їзді до Києва. Поліцейські зупинили авто та під час спілкування з водієм помітили ознаки наркотичного сп'яніння.

За допомогою інформаційних баз охоронці порядку дізналися, що громадянин вже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й був позбавлений судом права керування,

– зазначили в Патрульній поліції.

Також там додали, що під час поверхневої перевірки інспектори виявили у пасажира пристрій для програмування ключів від авто. Ба більше, у мобільному телефоні знайшли листування з номерами російських операторів.

Нетверезий чоловік їздив на машині без лобового скла / Фото Патрульної поліції Києва

Інспектори склали на водія протокол та винесли постанову. Оскільки чоловіки раніше мали проблеми із законом, патрульні викликали на місце співробітників управління карного розшуку.

У Рівному 61-річна жінка випала з маршрутки і сильно травмувалася

У неділю, 29 січня, у Рівному стався нещасний випадок. Пасажирка випала з автобуса. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму. Постраждалу госпіталізували з мозковою комою.

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, пасажирка автобуса сполученням "Рівне-Радивилів", 61-річна рівнянка, хотіла вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Однак, впала під час руху транспортного засобу на асфальтне покриття через передні двері салону. Водій автобуса був у тверезому стані.