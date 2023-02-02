Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко. Через смерть військового у місті оголосили День жалоби.

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Без батька залишилося двоє дітей

Військовий Віталій Каньовський захищав Україну у 214-му окремому стрілецькому батальйоні. Чоловік взяв відпустку, щоб побачитися з рідними, проте загинув у ДТП.

Військовий гідно боронив наші кордони, наш спокій від окупанта. Повернувся додому, але зовсім не так, як нам би цього хотілося. Назавжди 35... Без батька залишилися двоє діток,

– написав мер.

Мер також зазначив, що поховають Віталія завтра, 3 лютого. В громаді оголошується День жалоби. Кортеж із тілом Героя рухатиметься о 10:30 із селища Першотравневого проспектом Грушевського до Будинку офіцерів. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00. Поховання на Алеї Слави о 13:30.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого!

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