Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко. Из-за смерти военного в городе объявили День траура.

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Без отца осталось двое детей

Военный Виталий Каневский защищал Украину в 214-м отдельном стрелковом батальоне. Муж взял отпуск, чтобы увидеться с родными, однако погиб в ДТП.

Военный достойно защищал наши границы, наше спокойствие от оккупанта. Вернулся домой, но совсем не так, как нам этого хотелось бы. Навсегда 35... Без отца остались двое детей,

– написал мэр.

Мэр также отметил, что похоронят Виталия завтра, 3 февраля. В общине объявляется День траура. Кортеж с телом Героя будет двигаться в 10:30 из поселка Первомайского по проспекту Грушевского в Дом офицеров. Церемония прощания начнется в 11.00. Похороны на Аллее Славы в 13:30.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибшего!

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