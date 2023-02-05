На жаль, загинули 8 людей. Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих. Декілька з них – у важкому стані.

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Причини ДТП наразі встановлюють. Жодних деталей наразі не розкривають.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

У Бразилії сталася моторошна ДТП

У Бразилії – штат Мінас-Жерайс – наприкінці січня сталася моторошна ДТП. З 10-метрового моста зірвався автобус з юнацькою футбольною командою. У салоні перебували члени команди під назвою Esporte Clube Vila Maria Helena.

Згодом повідомили, що жертвами ДТП стали 4 людей: дорослий та 3 дітей. Окрім того, заявили про 38 постраждалих. Деталі трагедії встановлюють. За попередніми даними, причиною ДТП могла стати помилка водія автобуса, який не впорався з керуванням.

У Перу автобус зірвався у прірву

Окрім того, нещодавно у Перу автобус з туристами зірвався у прірву. Повідомили, що загинули понад 20 людей. Місцева прокуратура повідомила: трагедія могла статися через необережне водіння, а також – перевищення швидкості автобуса.