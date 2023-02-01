ДТП трапилася на військовому полігоні в Гарделегені. За даними Збройних сил Німеччини, 1 військовий перебуває у важкому стані, а ще 11 солдатів зазнали поранень.

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У Німеччини зіштовхнулися БМП

У центрі бойової підготовки під час відходу з позиції зіштовхнулися дві бойові машини піхоти Puma. Інцидент стався під час тренувань 9-ї танкової навчальної бригади. За даними Збройних сил Німеччини, підрозділ відпрацьовує там ведення бою у зведеному і десантному стані, а також тактичні процедури контратак у поєднанні з основними бойовими танками Leopard 2.

Один солдат отримав серйозну травму спини. Його доставили до лікарні гелікоптером для подальшого лікування. Ще 11 військових зазнали поранень. Згідно з першими внутрішніми повідомленнями з військ, кілька солдатів отримали переломи рук.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що ця жахлива аварія залишила його глибоко засмученим. Він побажав пораненим якнайшвидшого одужання. Деталі ДТП наразі з'ясовують. Міністру, який відвідав підрозділ Бундесверу "Леопард" у місті Аугустдорф, продемонструють можливості розгортання на стаціонарній військовій техніці та під час презентації в польових умовах.

Що відомо про навчання українських військових у Німеччині

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, військові, які проходять навчання, приїхали з України на початку січня. У Німеччині є повний комплект зброї та обладнання для їхньої підготовки.

Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички українських сил, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-яким атакам російських окупантів. Наші військові дізнаються, як краще пересуватися та координувати свої підрозділи, використовуючи:

комбіновану артилерію,

бронетехніку,

наземні сили.

Генерал Міллі наголосив, що він хоче переконатися, що навчання йде за планом і добре узгоджується з постачанням обладнання.

Зверніть увагу! США вже навчили понад 3 100 українських військовослужбовців тому, як використовувати та обслуговувати певну зброю та техніку, включно з гаубицями, бронетехнікою та високомобільною артилерійською ракетною системою, відомою як HIMARS. Інші країни також проводять навчання за допомогою зброї, яку вони надають.