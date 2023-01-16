Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі. Він планує відвідати навчальний полігон сьогодні, 16 грудня.

До теми Іспанія прийме понад 200 українських військових: частина пройде навчання з ППО HAWK

Що відомо про навчання українських військових у Німеччині

За словами Міллі, військові, які проходять навчання, приїхали з України кілька днів тому. У Німеччині є повний комплект зброї та обладнання для їхнього використання.

До речі, Пентагон досі відмовлявся повідомити, коли саме розпочнуться навчання.

Так звані загальновійськові навчання мають на меті відточити навички українських сил, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-яким атакам російських окупантів. На навчаннях наші військові дізнаються, як краще пересуватися та координувати свої підрозділи, використовуючи комбіновану артилерію, бронетехніку та наземні сили.

Генерал Міллі наголосив, що він хоче переконатися, що навчання йде за планом і чи потрібно ще щось, а також переконатися, що воно добре узгоджується з поставками обладнання.

Зверніть увагу! США вже навчили понад 3 100 українських військовослужбовців тому, як використовувати та обслуговувати певну зброю та техніку, включно з гаубицями, бронетехнікою та високомобільною артилерійською ракетною системою, відомою як HIMARS. Інші країни також проводять навчання зі зброї, яку вони надають.

Підготовка українських військових