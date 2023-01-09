Під час телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яка зараз ситуація. Він зауважив, що українські захисники дуже швидко опановують техніку, яку нам передають міжнародні партнери.

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Опанування Patriot іде за планом

Усе йде за планом. Усе буде добре. Всі будуть навчатися й опановувати техніку. Як бачимо, це не перше техніка для Повітряних сил, яку освоюють наші фахівці. І роблять це надзвичайно швидко, і надзвичайно якісно,

– наголосив Ігнат.

Він зауважив, що було б дуже добре, якби наші військові мали можливість вивчати й іншу більш технологічну зброю. Мовиться про ті ж літаки, якби нам їх нарешті передали. Водночас Ігнат підкреслив, що у нього не виникає жодних сумнівів у тому, що "наші опанують (Patriot – 24 Канал) і швидко це зроблять",

Коли може бути наступна масована атака

Юрій Ігнат під час телемарафону зауважив, що ця тема дуже сенситивна. Тож він зауважив, що такими прогнозами більше не розкидаються, щоб не тривожити зайвий раз українців.

Нагадуємо, що окупанти можуть атакувати у будь-який момент. Тож ваша задача – не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунає сирена – вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою. Навіть удару безпілотником достатньо, щоб завдати чималої шкоди та наробити лиха. Пам'ятайте про це.

Водночас Ігнат переконав, що ППО продовжує готуватися до можливої масованої ракетної атаки. Ба більше, робота під час ударів до Нового року та після нього продемонструвала, що Протиповітряна оборона неабияк зміцніла. Це стало можливо також завдяки допомозі міжнародних партнерів, якої стає все більше.

Не в останню чергу йдеться про ракети Sea Sparrow, які нам передадуть США. Ними з установок "Бук" наші військові зможуть збивати дрони-камікадзе. Нагадаємо, що у перші два дні нового року ворог здійснив кілька масованих атак "Шахідами". Загалом він випустив понад 80 таких БпЛА. Усі вдалося збити.