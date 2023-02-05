К сожалению, погибли 8 человек. Кроме того, известно о более 40 пострадавших. Несколько из них – в тяжелом состоянии.

Обратите внимание В Германии во время тренировок столкнулись БМП: пострадали многие военные

Причины ДТП устанавливают. Никаких деталей пока не раскрывают.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

В Бразилии произошло жуткое ДТП

В Бразилии – штат Минас-Жерайс – в конце января произошло жуткое ДТП. С 10-метрового моста сорвался автобус с юношеской футбольной командой. В салоне находились члены команды под названием Esporte Clube Vila Maria Helena.

Впоследствии сообщили, что жертвами ДТП стали 4 человека: взрослый и 3 детей. Кроме того, заявили о 38 пострадавших. Детали трагедии устанавливают. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать ошибка водителя автобуса, не справившегося с управлением.

В Перу автобус сорвался в пропасть

Кроме того, недавно в Перу автобус с туристами сорвался в бездну. Сообщили, что погибли более 20 человек. Местная прокуратура сообщила: трагедия могла произойти из-за неосторожного вождения, а также – превышение скорости автобуса.