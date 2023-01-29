Как рассказывают местные СМИ, ДТП произошло в северо-западном перуанском департаменте Пиура. В ту жуткую субботу автобус компании Q'orianka Tours Aguila Dorada перевозил 60 человек. На отрезке дороги, называемой "кривой дьявола", транспортное средство сорвалось в пропасть.

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Погибли по меньшей мере 24 человека

На место ДТП прибыли спасатели и полицейские. Они оказывали помощь пострадавшим в результате падения автобуса. Пострадавших доставили в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре. По имеющимся данным, погибли по меньшей мере 24 человека. В сети можно встретить также сообщения о 25 и 26 жертвах. Но их еще не подтверждали.



В результате ДТП погибли по меньшей мере 24 человека / Фото из соцсетей

Местная прокуратура уже озвучила предварительную причину. По данным ведомства, ДТП могло произойти из-за неосторожного вождения, а также превышение скорости, допущенное водителем.

Накануне мы рассказывали о другом ДТП, связанном с автобусом. Оно произошло в Молдове. А само транспортное средство двигалось в Одессу.

Другой автобус перевернулся в Молдове