ДТП произошло на трассе между Люботином и Коротичем. Это 460 км пути Киев – Харьков.

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Легковушка заезжала на АЗС

По данным Telegram-канала "ХС | Харьков" , столкновение произошло, когда водитель Škoda решил заправиться. Но не убедился в безопасности маневра.

В тот момент, когда легковушка поворачивала на территорию заправки, в нее на скорости влетела карета скорой помощи. Последняя двигалась со стороны Люботина в направлении Харькова.

В ДТП приняли участие 2 машины

Авто 112 бригады Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

Легковой автомобиль Škoda Octavia.

Место ДТП с участием скорой и легковушки возле Люботина / Фото Telegram-каналов "Люботин оперативный", "СТО Харьков", "ХС | Харьков"

Погиб водитель легковушки

Водитель Škoda погиб на месте. Также известно, что пострадала находившаяся в скорой медсестра – женщина разбила лобовое стекло. Ей оказывали помощь.

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Смотрите видео момента столкновения скорой и легковой машины возле Люботина под Харьковом

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