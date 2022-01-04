На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. В результате аварии пострадали 39-летний владелец автомобиля, его 37-летняя жена и 4-летняя дочь.

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Травмированных госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

От машины остался только металлолом

По данным следователей, авария произошла около 21:00 вечером 3 января возле поселка Радостное в Одесской области.

Водитель Volkswagen, как говорят правоохранители, не соблюдал безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего легковушка направилась в отбойник.

В результате удара неуправляемая легковушка несколько раз перевернулась и влетела в отбойник на другой стороне дороги.

Очевидцы инцидента вызвали скорую, экипаж которой оказал пострадавшим первую помощь. Травмированную семью госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту совершения ДТП с потерпевшими следователи открыли уголовное производство. Квалифицировали событие правоохранители как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Максимальная санкция по этой статье – до 7 лет лишения свободы.

Следователи пытаются выяснить все обстоятельства ДТП.

Еще одно ДТП с опрокидыванием

Вечером 3 января в Киеве на Набережном шоссе водитель Honda "поиграл в шашки" и на большой скорости задел другой автомобиль. От удара машина улетела в отбойник и перевернулась. По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.