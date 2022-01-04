На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Внаслідок аварії постраждали 39-річний власник автівки, його 37-річна дружина та 4-річна донька.
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Травмованих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості.
Від машини залишився лише брухт
- За даними слідчих, аварія сталася близько 21:00 ввечері 3 січня біля селища Радісне на Одещині.
- Водій Volkswagen, як кажуть правоохоронці, не дотримувався безпечної швидкості та не впорався з керуванням, через що легковик спрямував у відбійник.
- Внаслідок удару некерований легковик кілька разів перекинувся та влетів у відбійник на іншій стороні дороги.
Очевидці інциденту викликали швидку, екіпаж якої надав потерпілим першу допомогу. Травмовану родину госпіталізували до медичного закладу.
За фактом скоєння ДТП з потерпілими слідчі, відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували подію правоохоронці як порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень.
Максимальна санкція за цією статтею – до 7 років позбавлення волі.
Слідчі намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.
Ще одна ДТП з перекиданням
Ввечері 3 січня у Києві на Набережному шосе водій Honda "пограв у шашки" та на чималій швидкості зачепив іншу автівку. Від удару машина відлетіла у відбійник та перекинулася. За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.