Трагічний інцидент трапився ввечері у понеділок, 3 грудня. Юнак йшов по узбіччю дороги, коли його на смерть збив автомобіль.

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У крові водія виявили алкоголь

Хлопця доставили до місцевої лікарні, але врятувати його не вдалося. За інформацією правоохоронців, перевірка 51-річного водія на алкоголь підтвердила, що на момент скоєння ДТП чоловік був п'яним.

Інформацію про аварію поліцейські вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття – п орушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, які спричинили смерть потерпілого.

Зверніть увагу! Санкції статті передбачають позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

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