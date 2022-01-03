Трагічний інцидент трапився ввечері у понеділок, 3 грудня. Юнак йшов по узбіччю дороги, коли його на смерть збив автомобіль.
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У крові водія виявили алкоголь
Хлопця доставили до місцевої лікарні, але врятувати його не вдалося. За інформацією правоохоронців, перевірка 51-річного водія на алкоголь підтвердила, що на момент скоєння ДТП чоловік був п'яним.
Інформацію про аварію поліцейські вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття – п орушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, які спричинили смерть потерпілого.
Інші моторошні ДТП на Одещині
- 26 грудня на трасі Одеса – Миколаїв сталася моторошна аварія з мікроавтобусом Mercedes. Він виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль BMW. Постраждали 6 людей.
- Також у грудні під Одесою рейсовий автобус збив на смерть чоловіка, який перебігав трасу в недозволеному місці. За кермом перебував 64-річний житель Молдови.
- Раніше сталася трагедія біля села Кошари в Одеській області. 29-річний харків'янин на чималій швидкості збив пенсіонера, який також перебігав дорогу в забороненому місці.