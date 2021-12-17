Внаслідок ДТП 69-річний чоловік загинув на місці події. Водій викликав поліцію та швидку. Однак медикам залишилося лише констатувати загибель пішохода.
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За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження.
Перебігав дорогу у забороненому місці
Ділянка, на якій сталася аварія, була неосвітленою / Фото поліції Одеської області
- Поліцейські встановили, що ДТП спричинив 69-річний мешканець Южного, який перетинав трасу у невстановленому для цього місці.
- Порушення правил дорожнього руху, темна пора доби, відсутність світла на трасі та чимала дозволена на цій ділянці дороги швидкість призвели до трагедії.
- Слідчі перевірили власника Lexus на наявність алкоголю в крові. Він був тверезим.
Правоохоронці призначили низку експертиз по справі. Вони перевірятимуть, чи міг харків'янин уникнути аварії. Якщо провину водія визнають у суді, йому загрожує від 3 до 8 років обмеження волі з позбавленням прав на 3 роки після звільнення.
Втім, цілком ймовірно, що винуватцем ДТП визнають самого загиблого.
Останні аварії зі збиттям пішоходів в Україні
У ніч проти 17 грудня на виїзді з Києва загинули двоє чоловіків. Вони перебігали Житомирську трасу у недозволеному для цього місці та потрапили під колеса вантажівок. Внаслідок зіткнення обох порушників відкинуло у різні боки дороги. Вони загинули миттєво.
Ще одна аналогічна ДТП сталася вранці 17 грудня у Києві біля станції метро "Шулявська". Дівчина намагалася перебігти вулицю Олександра Довженка, однак потрапила під колеса Subaru. Вона отримала серйозні травми та впала у кому.