Виклик на лінію 101 рятувальникам надійшов о 20:26. Вони негайно вирушили до повороту на селище Рогань на дорозі Харків – Київ – Довжанський.

До теми На Харківщині трагічно загинула пенсіонерка: вийшла з дому в буревій

Автівку заблокувало

Через інцидент у салоні авто опинилися заблокованими водійка та пасажирка. До того ж, вони обидві негайно потребували медичної допомоги.

Коли бійці ДСНС прибули на місце, то побачили, що стовбур дерева лежить на даху машини. Він упав так, що відчинити було не можливо жодні з дверей.



Дерево заблокувало в авто всі двері / Фото Головного управління ДСНС у Харківській області



У салоні авто були дві жінки, які потребували медичної допомоги / Фото Головного управління ДСНС у Харківській області

Аби визволити потерпілих, рятувальники задіяли бензопилу, якою розрізали дерево на поліна і змогли прибрати.

Що ж до жінок, то їх довелося діставати з авто за допомогою спеціального інструменту. Потерпілих одразу ж доправили до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.



Рятувальники розрізали стовбур бензопилою / Фото Головного управління ДСНС у Харківській області