Пенсіонерка загинула від отриманих травм на місці інциденту. Це сталося в селі Новий Бурлук, що в Печенізькому районі.

Раніше Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку

Лікарі були безсилі

Дерево впало у дворі будинку на вулиці Гагаріна, 39 приблизно о пів на 11 годину ранку. Туди викликали поліцію та медиків.

Проте лікарі могли лише констатувати настання смерті. Загиблій був приблизно 71 рік (народилася в 1948 році).

Схожа подія раніше

В одному за парків Дніпра 26 серпня сталася схожа подія проте, вона закінчилася не настільки трагічно. Там на чоловіка впало сухе дерево, яке призвело до переломів 2 ніг потерпілого.

Літнього чоловіка забрала швидка, а ця історія набула чималого розголосу. Згодом місцеві чиновники розповіли, що в цьому парку вже почали зрізати старі дерева. Проте до цього, яке впало, нібито ще не дійшла черга.