Пенсионерка погибла от полученных травм на месте инцидента. Это произошло в селе Новый Бурлук, что в Печенежском районе.

Ранее Погибли на месте: из-за урагана во Львове на молодую пару упало дерево в парке

Врачи были бессильны

Дерево упало во дворе дома на улице Гагарина, 39 примерно в половине 11 часов утра. Туда вызвали полицию и медиков.

Однако врачи могли лишь констатировать наступление смерти. Погибшей был примерно 71 год (родилась в 1948 году).

Похожее событие раньше

В одном из парков Днепра 26 августа произошло похожее событие однако, оно закончилось не столь трагично. Там на мужчину упало сухое дерево, которое привело к переломам 2 ног пострадавшего.

Пожилого мужчину забрала скорая, а эта история получила широкую огласку. Впоследствии местные чиновники рассказали, что в этом парке уже начали срезать старые деревья. Однако до этого, которое упало, якобы еще не дошла очередь.