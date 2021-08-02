На молодых людей упало дерево
Из-за сильной грозы и ливня вечером 1 августа, на молодую пару прямо в Стрыйском парке упало дерево. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
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20-летний парень и 18-летняя девушка погибли на месте. По предварительной информации, они сидели на скамейке под деревом.
На месте трагического инцидента работает полиция и коммунальные службы. Все обстоятельства произошедшего буду устанавливать компетентные органы.
Погибли в результате урагана: последние новости
- Из-за непогоды 21 июля 2021 года в городе Дружковка Донецкой области и селе Мусиевка Луганской области на двух человек упали деревья. Пострадавшие скончались.
- Тогда также госпитализировали 7 человек с травмами, которые получили в результате непогоды.
- Ураган также прошел 17 июля на Киевщине. Из-за непогоды на 2-х человек упали деревья. Пострадавшие получить несовместимые с жизнью травмы.