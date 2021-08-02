На молодих людей впало дерево

Через сильну грозу та зливу ввечері 1 серпня, на молоду пару просто у Стрийському парку впало дерево. Отримані травми були несумісні з життям.

Зверніть увагу У парку Львова молодики вчинили стрілянину, тому що "боялися собак"

20-річний хлопець та 18-річна дівчина загинули на місці. За попередньою інформацією, вони сиділи на лавці під деревом.

На місці трагічного інциденту працює поліція та комунальні служби. Всі обставини події встановлюватиму компетентні органи.

Зверніть увагу! У суботу, 31 липня, у Стрийському парку поламана гілка травмувала 6-річного хлопчика.

Загинули внаслідок буревію: останні новини