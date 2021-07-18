За даними рятувальників, 2 людини загинули через падіння дерев, які спричинили погіршення погодних умов.

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Загалом минулої доби співробітники ДСНС прибрали 4 повалених дерева. Ліквідовували наслідки негоди:

8 осіб особового складу;

2 одиниці техніки ДСНС.

Що відомо про жертв негоди

Шквальні пориви вітру повалили дерева у селах Гаврилівна та Сухолуччя Вишгородського району. Приблизно о 16:00 рятувальники отримали інформацію про двох загиблих. Ще одна людина отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

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Яка зараз ситуація

Станом на 18 липня 7:00 без електроенергії залишився 101 населений пункт у 3 областях:

Київська – 53,

Житомирська – 35,

Чернігівська – 13.

Надвечір 17 липня у столиці почався сильний вітер, а згодом – дощ. Вітер був таким сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях.