Рятувальники попереджали під час грозі закрити вікна, вимкнути електричні прилади, спуститися в низину на відкритих ділянках.
Зауважте На Львівщині внаслідок буревію майже 90 населених пунктів залишилися без світла
Негода вирує у Києві: місто потерпає від зливи та потужного вітру
У місті орієнтовно о 16:30 почався сильний вітер, а згодом – дощ. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева.
У Києві злива та сильний вітер / Фото Анни Брикової, Анастасії Кримової, 24 канал
Ба більше, на відео помітно, як здійнявся сильний вітер.
У Києві вирував сильний вітер: дивіться відео Анни Брикової та Анастасії Кримової, 24 канал
Згодом почався дощ. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях. На відео помітно, як люди поспішають, щоб не потрапити під дощ.
Злива у Києві, на тротуарах подекуди стоїть вода: дивіться відео Анни Брикової та Анастасії Кримової, 24 канал
До речі, рятувальники 18 липня прогнозують негоду також на Закарпатті та в Карпатах.
Негода в Україні та Європі: останні новини
- Станом на 17 липня в Україні 60 населених пунктів залишились без світла. Найбільше постраждало Закарпаття – там без світла 55 населених пункти. Ще 5 – на Донеччині.
- У Європі вже кілька днів вирує повінь. Зокрема у Німеччині сильні зливи накрили західну та центральну частину країни. Велика кількість опадів призвела до масштабних руйнувань, які вже забрали життя 133 людей.
- Окрім того, негода вирує в сусідній Польщі – там вулиці були затоплені, дахи зірвані, а люди без світла. Злива та вітер були там 15 липня та у ніч на 16 липня. Негода пошкодила 386 дахів будинків. Крім того, довелось евакуювати 11 скаутських таборів.