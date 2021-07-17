За інформацією ДСНС, 60 населених пунктів без струму станом на 7 ранку 17 липня. Бригади вже залучили, щоб відновити світло.
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Закарпаття та Донбас частково без світла
Рятувальники повідомили, що світло зникло внаслідок ускладнення погодних умов – поривів вітру та дощу.
Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 60 населених пунктів у 3 областях,
– кажуть рятувальники.
Зокрема мовить про:
- Закарпаття – 55 знеструмлених будинків;
- Луганщина – 3;
- Донеччина – 2.
Для відновлення світла працюють бригади обленерго.
Негода в Україні: останні новини
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