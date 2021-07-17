По информации ГСЧС, 60 населенных пунктов без электричества по состоянию на 7 утра 17 июля. Бригады уже привлекли, чтобы восстановить свет.
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Закарпатье и Донбасс частично без света
Спасатели сообщили, что свет исчез в результате осложнения погодных условий – порывов ветра и дождя.
Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях,
– говорят спасатели.
В частности говорят о:
- Закарпатье – 55 обесточенных домов;
- Луганщина – 3;
- Донетчина – 2.
Для восстановления света работают бригады облэнерго.
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- 15 июля во Львовской области пронесся шальной ливень. Непогода длилась до ночи следующего дня. Ураган снова нанес огромный ущерб. В частности, без света остались почти 90 населенных пунктов области.
- В тот же день на трассе Киев – Чоп во Львовской области сошел селевой поток. Движение на этом участке дороги временно затруднено из-за камней и грязи.
- Синоптики прогнозируют, что Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Оно уже движется с Запада, с территории Польши. Синоптики отмечают, что оно будет крайне опасным.