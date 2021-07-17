По информации ГСЧС, 60 населенных пунктов без электричества по состоянию на 7 утра 17 июля. Бригады уже привлекли, чтобы восстановить свет.

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Закарпатье и Донбасс частично без света

Спасатели сообщили, что свет исчез в результате осложнения погодных условий – порывов ветра и дождя.

Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях,

– говорят спасатели.

В частности говорят о:

Закарпатье – 55 обесточенных домов;

Луганщина – 3;

Донетчина – 2.

Для восстановления света работают бригады облэнерго.

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