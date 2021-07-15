Селевой поток на трассе

Об этом журналистам 24 канала рассказал главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС Игорь Курус.

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Есть такой факт. На месте есть работники ГСЧС, есть полиция, которая организовала реверсное движение на участке, где сошел селевой поток. А также работает дорожная служба,

– сказал он.

Издание Zaxid.net сообщает, что селевой поток вылился на трассу в четверг, 15 июля, в 18:50, неподалеку от Сколе.

На дорогу сошла горная вода, камни и грязь. Проезд по этому участку дороги Киев – Чоп затруднен.

Отмечается также, что там упало девять деревьев, их сейчас пытаются убрать с проезжей части.

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