Селевий потік на трасі

Про це журналістам 24 каналу розповів головний фахівець сектору зі зв'язків із ЗМІ Львівського управління ДСНС Ігор Курус.

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Є такий факт. На місці є працівники ДСНС, є поліція, яка організувала реверсний рух на ділянці, де зійшов селевий потік. А також працює дорожня служба,

– сказав він.

Видання Zaxid.net повідомляє, що селевий потік вилився на трасу в четвер, 15 липня, о 18:50, неподалік Сколе.

На дорогу зійшла гірська вода, каміння та бруд. Проїзд цією ділянкою дороги Київ – Чоп ускладнений.

Зазначається також, що там впало дев'ять дерев, їх наразі намагаються прибрати з проїжджої частини.

Гігантський град на Львівщині

У четвер, 15 липня, Львівську область накрили потужні дощі та грози.