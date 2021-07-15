Проте, масштабних опадів поки не видно. Натомість протягом дня очікується до +30...+35 градусів, а місцями до +33...+37 градусів.

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Якою буде погода в Україні

Попри опади температура повітря на Заході коливатиметься від +30 до +34 градусів. Дзеркальної погоди варто очікувати й у східних регіонах – +30 до +34 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують сонце та дощ. Позначки на термометрах покажуть +31...+34 градуси. На Півдні 16 липня буде сухо, там слід очікувати +30...+34 градуси.

У Києві прогнозують тепло та невеликі опади. Вдень температура підніметься до +32...+34 градусів.

Послаблення спеки в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що послаблення спеки в Україні варто очікувати з 20 липня.

16 липня очікується протягом дня +30...+35 градусів, місцями +33…+37 градусів. Послаблення спеки прийде в Україну 20 липня,

– зазначила метеорологиня.

Прогноз погоди у містах України на 16 липня

Ужгород – +32...+34

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +32...+34

Тернопіль – +32...+34

Чернівці – +32...+34

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +31...+33

Рівне – +31...+33

Житомир – +32...+34

Вінниця – +32...+34

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +32...+34

Суми – +32...+34

Полтава – +31...+33

Дніпро – +33...+35

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +32...+34



Прогноз погоди на 16 липня / Дані Укргідрометцентру