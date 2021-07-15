Однако, масштабных осадков пока не видно. Вместе с тем в течение дня ожидается до +30...+35 градусов, а местами до +33...+37 градусов.
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Какой будет погода в Украине
Несмотря на осадки температура воздуха на западе будет колебаться от +30 до +34 градусов. Зеркальной погоды следует ожидать и в восточных регионах – +30 до +34 градусов.
В северных областях синоптики прогнозируют солнце и дождь. Отметки на термометрах покажут +31...+34 градуса. На юге 16 июля будет сухо, там следует ожидать +30...+34 градуса.
Кроме этого, в Киеве прогнозируют тепло и небольшие осадки. Днем температура поднимется до +32...+34 градусов.
Ослабление жары в Украине
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке сообщила, что ослабление жары в Украине следует ожидать с 20 июля.
16 июля ожидается в течение дня +30...+35 градусов, местами +33...+37 градусов. Ослабление жары – придет в Украину 20 июля!
– отметила метеоролог.
Прогноз погоды в городах Украины на 16 июля
Ужгород – 32...+34
Львов – +30...+32
Ивано-Франковск – 32...+34
Тернополь – 32...+34
Черновцы – 32...+34
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +31...+33
Ровно – +31...+33
Житомир – 32...+34
Винница – 32...+34
Одесса – +30...+32
Николаев – 32...+34
Херсон – 32...+34
Симферополь – 32...+34
Кропивницкий – 32...+34
Черкассы – 32...+34
Чернигов – 32...+34
Суммы – 32...+34
Полтава – +31...+33
Днепр – +33...+35
Запорожье – +31...+33
Донецк – 32...+34
Луганск – 32...+34
Харьков – +31...+33
Киев – 32...+34