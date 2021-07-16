Стихия полностью обесточила 16 линий электропередач. Сейчас специалисты пытаются ликвидировать последствия непогоды.

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Почти 90 населенных пунктов остались без света

Вечером 15 июля и ночью 16 июля во Львовской области снова пронесся ураган. В области начался безумный ливень. Кое-где падал град размером с яйцо. Осадки сопровождал штормовой ветер.

Непогода в очередной раз нанесла ущерб во Львовской области. По состоянию на утро, 16 июля, 88 населенных пунктов остались без света. Ураган полностью обесточил 16 линий электропередачи, а частично – 15 линий. Полностью без света остались 37 населенных пунктов, а 51 частично:

в Южном РЕМ – Стрыйская, Дрогобычская, Сколевская, Бориславская части,

Западном РЕМ – Жовковская, Городоцкая части;

Центральном РЭС – Пустомытовская, Жидачевская, Перемышлянская, Николаевская части;

Карпатском РЕМ – Старосамбирская, Самборская, Турковская части.

Последствия непогоды ликвидируют 38 аварийных бригад в составе 125 работников Львовоблэнерго. Также к работам привлекли 57 единиц техники.

Смотрите фото последствий непогоды на Львовщине / Фото "Варта 1"

Заметьте! На Львовщине 16 июля также ожидают грозы, град и шквалы скоростью 17 – 22 метра в секунду.

Что делать, если увидели оборванную линию электропередачи

Ни в коем случае не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров, ведь это смертельно опасно.

Следите за местом обрыва, чтобы туда никто не попал, до приезда оперативно-выездной бригады Львовоблэнерго.

Если человек оказался ближе, чем на 8 метров к оборванным проводам, необходимо отходить на безопасное расстояние "гусиным шагом". Следует свести стопы вместе и, не отрывая их друг от друга и от земли, передвигаться мелкими шажками.

Кроме этого, необходимо срочно позвонить по номеру 0-800-30-15-68 и сообщить о ситуации. Линия работает круглосуточно, а звонки – бесплатные.

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