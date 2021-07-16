Стихія повністю знеструмила 16 ліній електропередач. Наразі фахівці намагаються ліквідувати наслідки негоди.

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Майже 90 населених пунктів залишились без світла

Увечері 15 липня та вночі 16 липня Львівщиною знову пронісся буревій. В області почалась шалена злива. Подекуди падав град розміром з яйце. Опади супроводжував штормовий вітер.

Негода вчергове завдала шкоди на Львівщині. Станом на ранок 16 липня 88 населених пунктів залишилися без світла. Буревій повністю знеструмив 16 ліній електропередачі, а частково – 15 ліній. Повністю без світла залишилися 37 населених пунктів, а 51 – частково:

у Південному РЕМ – Стрийська, Дрогобицька, Сколівська, Бориславська частини,

Західному РЕМ – Жовківська, Городоцька частини;

Центральному РЕМ – Пустомитівська, Жидачівська, Перемишлянська, Миколаївська частини;

Карпатському РЕМ – Старосамбірська, Самбірська, Турківська частини.

Наслідки негоди ліквідовують 38 аварійних бригад у складі 125 працівників Львівобленерго. Також до робіт залучили 57 одиниць техніки.

Дивіться фото наслідків негоди на Львівщини / Фото "Варта 1"

Зауважте! На Львівщині 16 липня також очікують грози, град та шквали швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

Що робити, якщо побачили обірвану лінію електропередачі

Ні в якому разі не наближайтесь до місця обриву дроту лінії електропередачі на відстань менше ніж 8 метрів, адже це смертельно небезпечно.

Слідкуйте за місцем обриву, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго.

Якщо людина опинилась ближче, ніж на 8 метрів до обірваного проводу, необхідно відходити на безпечну відстань "гусячим кроком". Слід звести стопи разом і, не відриваючи їх одна від одної та від землі, пересуватись дрібними кроками.

Окрім цього, необхідно терміново зателефонувати за номером 0-800-30-15-68 та повідомити про ситуацію. Лінія працює цілодобово, а дзвінки – безкоштовні.

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