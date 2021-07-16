Стихія повністю знеструмила 16 ліній електропередач. Наразі фахівці намагаються ліквідувати наслідки негоди.
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Майже 90 населених пунктів залишились без світла
Увечері 15 липня та вночі 16 липня Львівщиною знову пронісся буревій. В області почалась шалена злива. Подекуди падав град розміром з яйце. Опади супроводжував штормовий вітер.
Негода вчергове завдала шкоди на Львівщині. Станом на ранок 16 липня 88 населених пунктів залишилися без світла. Буревій повністю знеструмив 16 ліній електропередачі, а частково – 15 ліній. Повністю без світла залишилися 37 населених пунктів, а 51 – частково:
- у Південному РЕМ – Стрийська, Дрогобицька, Сколівська, Бориславська частини,
- Західному РЕМ – Жовківська, Городоцька частини;
- Центральному РЕМ – Пустомитівська, Жидачівська, Перемишлянська, Миколаївська частини;
- Карпатському РЕМ – Старосамбірська, Самбірська, Турківська частини.
Наслідки негоди ліквідовують 38 аварійних бригад у складі 125 працівників Львівобленерго. Також до робіт залучили 57 одиниць техніки.
Дивіться фото наслідків негоди на Львівщини / Фото "Варта 1"
Що робити, якщо побачили обірвану лінію електропередачі
- Ні в якому разі не наближайтесь до місця обриву дроту лінії електропередачі на відстань менше ніж 8 метрів, адже це смертельно небезпечно.
- Слідкуйте за місцем обриву, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго.
- Якщо людина опинилась ближче, ніж на 8 метрів до обірваного проводу, необхідно відходити на безпечну відстань "гусячим кроком". Слід звести стопи разом і, не відриваючи їх одна від одної та від землі, пересуватись дрібними кроками.
- Окрім цього, необхідно терміново зателефонувати за номером 0-800-30-15-68 та повідомити про ситуацію. Лінія працює цілодобово, а дзвінки – безкоштовні.
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