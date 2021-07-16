Погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов с запада. В области будет переменчиво облачно.

Темы На Львовщину надвигается чрезвычайная жара: прогноз погоды на 13 – 17 июля

На Львовщине прогнозируют грозу

Синоптики львовского Гидрометцентра предупреждают, что 16 июля на Львовщине будет бушевать непогода. Днем ожидают дожди, град и грозы. Во время осадков вероятны шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду.

Ветер переменных направлений, 3–8 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 29 до 31 градуса выше нуля.

Из-за неблагоприятных погодных условий во Львове объявили штормовое предупреждение. Горожан призывают учесть прогноз погоды.

Прогноз погоды на 16 июля / данные Укргидрометцентра

Заметьте Как вести себя во время грозы дома и на улице

Как вести себя во время непогоды

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами. Порывы штормового ветра могут их повредить, поэтому в таком случае человек получит травмы. Также стоит избегать открытой местности и воды, ведь она очень хорошо проводит ток.

Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом, но если гроза застала вас в городе – спрячьтесь в магазины, подъезд и тому подобное. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них – дубы, тополя, сосны,

– говорится в сообщении.

Также во время грозы опасно разговаривать по мобильному телефону, поэтому его лучше выключить.

Важно! В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций львовян просят звонить на "горячую линию города" по короткому номеру 1580.